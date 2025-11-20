سقوط شبكة ثنائية استغلت تطبيقًا هاتفيًا لأعمال منافية للآداب

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط غير مشروع لسيدتين في الإسكندرية، استخدمتا أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تحريات دقيقة تكشف المخالفات

أظهرت التحريات أن المتهمتين استغلتا التطبيق للتواصل مع راغبي المتعة وعرض خدمات مخالفة للقانون بشكل سري، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويتهما ومكان تواجدهما بدقة.

ضبط المتهمتين ومصادرة الأدلة الرقمية

بعد التأكد من المعلومات، قامت القوات بتقنين الإجراءات ومداهمة موقع المتهمتين داخل محافظة الإسكندرية، حيث تم ضبطهما وحيازة هاتفين محمولين يحتويان على دلائل رقمية واضحة تثبت تورطهما في النشاط غير المشروع.

اعترافات المتهمتين واتخاذ الإجراءات القانونية

وخلال مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترفت المتهمتان بممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستخدام التطبيق للتواصل مع الزبائن مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

