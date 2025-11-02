فوضى مرورية على الأوتوستراد.. 3 حوادث في ساعة واحدة

شهد طريق الأوتوستراد، اليوم، سلسلة من الحوادث المتفرقة بين منطقتي الجبلين والمعصرة، مما تسبب في حالة من التكدس المروري وسط انتشار الجهات الأمنية وقوات الحماية المدنية؛ للتعامل الفوري مع الموقف.

البداية كانت بتصادم ثلاث سيارات ملاكي بعد منطقة بين الجبلين مباشرة، دون وقوع أي إصابات، حيث أسفر الحادث عن تلفيات بعدد من المركبات وتعطل جزئي في حركة المرور، قبل أن يتم سحب السيارات وإعادة فتح الطريق.

وعلى بُعد نحو كيلومتر من موقع الحادث الأول، انقلب أتوبيس ركاب قادم من مدينة 15 مايو في اتجاه المعادي، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رفض مصاب ثالث النقل بعد تلقي إسعافات أولية في موقع الحادث.

وفي حادث ثالث منفصل، وقع تصادم آخر أسفل منطقة المعصرة بين أتوبيس وعمود إنارة، دون تسجيل أي إصابات، وتم التعامل السريع مع الموقف من قِبل الأجهزة المعنية، ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي. وتواجدت قوات المرور في أماكن الحوادث لتنظيم حركة السير ومنع التكدسات.