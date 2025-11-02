تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ "داعش عين شمس" لجلسة 5 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "داعش عين شمس"، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس، لجلسة 5 يناير المقبل لحضور المتهم.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، المتهم أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمع بيانات ومعلومات وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين أشخاص آخرين منتمين لتلك الجماعة، وقام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد عدد من التمركزات الأمنية تمهيدًا لاستهدافها.

