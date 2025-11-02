بعد إعدامه.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

بقرارين من وزير الداخلية.. إبعاد أردني وتشادي خارج البلاد للصالح العام

حددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 المقبل، كأولى جلسات طعن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري"، على حكم الإعدام الصادر بحقة.

وكانت الدائرة جنايات بولاق أبو العلا، قضت بإجماع آرائها بالإعدام شنقًا على المتهم الأول "محمد حسين" في واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري".

كما قضت المحكمة، براءة المتهم الثاني حتي الرابع في القضية عما أسند إليهم من اتهام.

ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكاب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وبين أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانية حتى الرابعة قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.