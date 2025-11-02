تحرش وهروب في الإسكندرية.. ضبط سائق فان بلا رخصة بعد مطاردة أمنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "فان" بالتحرش بها بنطاق محافظة الإسكندرية، ثم فرّ هاربًا.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، والتي أكدت أنه بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وأثناء استقلالها السيارة المذكورة، قام قائدها بالتحرش بها وعقب نزولها لاذ بالفرار.

وعقب جهود البحث والتحري، تم تحديد وضبط السيارة "بدون رخصة تسيير" وسائقها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.