خلاف على "ماتش كرة".. ضبط حداد اعتدى على طالب داخل مركز شباب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على آخر داخل أحد مراكز الشباب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2025/10/23 تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب- مصاب بجرح قطعي بالساعد) وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بأحد مراكز الشباب الكائن بدائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر لخلافات حول لعب كرة القدم قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام زجاجة محدثاً إصابته، وأمكن ضبط المشكو في حقه (حداد - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.