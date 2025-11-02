إعلان

سقوط مروع في فيصل.. وفاة شخص بعد سقوطه من علو

كتب : محمد شعبان

02:48 م 02/11/2025

وفاة شخص- أرشيفية

كتب - محمد شعبان:
شهدت منطقة المطبعة بفيصل اليوم واقعة مأساوية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من مرتفع في شارع عبده طه المتفرع من شارع حسن محمد، بالقرب من سوبر ماركت الحمد.
وفور الإخطار، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة والمارة الذين تجمعوا لمتابعة الموقف.
وبحسب المعاينة الأولية وشهادات بعض الأهالي، فإن الضحية سقط من ارتفاع شاهق في ظروف غامضة، ولم يتم تحديد أسباب الحادث حتى الآن، فيما أكد مصدر أمني أن الشخص لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى.
كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منطقة المطبعة سقوط مروع وفاة شخص

