قديم ومضلل.. مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بالطريق الدائري اتجاه الرماية

كتب : علاء عمران

01:57 م 02/11/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم حدوث انفجار صباح يوم السبت الموافق 1 الجاري بالطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية.
وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه قديم، وقد سبق تداوله عام 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والادعاء بأنها حديثة، وهو ما يدركه الرأي العام جيدًا.
وأشار المصدر إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

مصدر أمني وقوع انفجار الطريق الدائري جماعة الإخوان الإرهابية

