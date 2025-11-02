إعلان

حملات تموينية تضبط 7 أطنان دقيق.. وتشدد الرقابة على المخابز

كتب : علاء عمران

12:39 م 02/11/2025

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتلاعب بأسعار الخبز، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها أكثر من 7 أطنان دقيق أبيض مخالف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

