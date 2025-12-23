ربع كيلو اندازول يقود "ديلر بولاق" إلى السجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالاتجار في "الاندازول" المخدر في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 15282 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1524 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة، أن "جمال.إ"، أحرز بقصد الاتجار جوهر "اندازول كاربوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة انتقل ضابطا إلى موقع تواجد المتهم وأبدى رغبته في شراء المواد المخدرة، فاستجاب له وعرض عليه أكياس تحوى جوهر لأحد مشتقات مادة اندازول كاربوكساميد المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بداخلها مجموعة من أكياس أخرى تحوى ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات، عبارة عن 10 أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس مادة تزن قائما بالاكياس 3 جم ثبت أنها لأحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. و بفحص كيس بلاستيكي آخر تبين بداخله 100 كيس بلاستيكي تزن قائما الأكياس 70.55 جم ثبت أنها لأحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

و بفحص كيس بلاستيكي واحد تبين بداخله عدد 90 كيس بلاستيكي بداخل كل كيس مادة تزن قائما بالاكياس 31.40 جم ثبت أنها لأحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما تبين بفحص كيسان باستيكيان آخرين، بداخل كل منهما مادة تزن قائما بالاكياس 130.30 جم ثبت أنها لأحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وذكر تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التى عُثرت بحوزة المتهم وزنت 235.35 جم.