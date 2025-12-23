كواليس فيديو ضرب صاحب أرض وتحطيم سيارته بالبحيرة

كشفت تحريات المباحث ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر مالك قطعة أرض زراعية من شخصين اعتديا عليه بالضرب والسب وتحطيم سيارته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة من القائم على النشر مالك معرض سيارات بتضرره من مزارعين بمحافظة كفر الشيخ؛ اتهمهما بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وقطع الطريق المؤدى لقطعة أرض زراعية ملكه ومنعه من نزولها وإحداث تلفيات بسيارته بقصد الاستيلاء عليها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بأنهما مستأجران للأرض المشار إليها من شقيق الشاكى ووجود خلافات حول الميراث بين الشاكى وشقيقه.

وبتاريخ الواقعة منعهما الشاكى من نزول الأرض والتعدى عليهما بالضرب محدثاً إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة فقاما بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته بإستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية تخلصا منهما بإلقائهما بأحد المجارى المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.