فيديوهات الشعوذة تقود دجال سيدي جابر للشرطة
كتب : مصراوي
المتهم
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعائه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته اعترف بتصويره مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.