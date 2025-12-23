إعلان

فيديوهات الشعوذة تقود دجال سيدي جابر للشرطة

كتب : مصراوي

10:00 م 23/12/2025

المتهم

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعائه بممارسة أعمال الدجل للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمعرفة الغيب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بتصويره مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

دجال شعوذة الإسكندرية علم الغيب

