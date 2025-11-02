إجراء قرعة الحج العلنية في الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط اليوم

تُجرى اليوم الأحد، فعاليات قرعة الحج العلنية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، ضمن الجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية لإجراء قرعة حج 2026 في جميع محافظات الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أن قرعة هذا العام تُقام خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر حتى الخميس 6 نوفمبر، بمقار مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الداخلية، تُجرى القرعة اليوم في محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط، فيما تُقام غدًا الاثنين في محافظات البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء.

وتُستكمل فعاليات القرعة الثلاثاء 4 نوفمبر في مديريات أمن الوادي الجديد والإسماعيلية والغربية وبني سويف والأقصر، ثم الأربعاء 5 نوفمبر في القاهرة وأسيوط والسويس والبحر الأحمر والفيوم والمنوفية.

أما اليوم الختامي الخميس 6 نوفمبر، فتُختتم فعاليات القرعة في مديريات أمن الجيزة وسوهاج وقنا وشمال سيناء والقليوبية، وبذلك تشمل جميع محافظات الجمهورية وفق جدول زمني محدد يضمن العدالة والوضوح في توزيع الفرص بين المتقدمين.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرعة تُجرى بشكل علني أمام الحضور من المواطنين والمتقدمين، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاختيار.

كما أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية حضور فعاليات القرعة داخل مديريات الأمن، إلى جانب توفير وسائل إلكترونية للاستعلام عن النتائج دون الحاجة للحضور الشخصي.

