حكم قضائي جديد ضد هدير عبدالرازق بشأن التصرف في أموالها
كتب : أحمد عادل
03:13 م 19/11/2025
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، أمر منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، بعد أن سبق أن حكمت المحكمة ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور، والإساءة للقيم والمبادئ الأسرية.
وجاءت الاتهامات الموجهة إليها ضمن القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، وتشمل نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، واستخدام تلك الحسابات لتسهيل ارتكاب هذه المخالفات.
وحددت المحكمة جلسات المحاكمة، فيما تتابع النيابة العامة التحقيق في باقي تفاصيل القضية، بعد تأكيد تورط البلوجر في الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية من خلال المحتوى المنشور.