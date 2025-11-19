إعلان

حكم قضائي جديد ضد هدير عبدالرازق بشأن التصرف في أموالها

كتب : أحمد عادل

03:13 م 19/11/2025

هدير عبدالرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، أمر منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، بعد أن سبق أن حكمت المحكمة ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور، والإساءة للقيم والمبادئ الأسرية.
وجاءت الاتهامات الموجهة إليها ضمن القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشئون الاقتصادية، وتشمل نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، واستخدام تلك الحسابات لتسهيل ارتكاب هذه المخالفات.
وحددت المحكمة جلسات المحاكمة، فيما تتابع النيابة العامة التحقيق في باقي تفاصيل القضية، بعد تأكيد تورط البلوجر في الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية من خلال المحتوى المنشور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدير عبدالرازق حكم قضائي التصرف في أموال هدير حبس هدير عبدالرازق

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة