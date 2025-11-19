إعلان

شجار بين سيدة وسائق يتصاعد على طريق عام بالجيزة| (فيديو)

كتب : علاء عمران

03:05 م 19/11/2025

شجار بين سيدة وسائق في الجيزة

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين قائدي سيارتين ملاكي.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: ربة منزل مقيمة بالجيزة، وطرف ثان: سائق مقيم بالجيزة، على خلفية خلاف حول أولوية المرور.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شجار بين سيدة وسائق طريق عام الجيزة مشاجرة

