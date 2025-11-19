شجار بين سيدة وسائق يتصاعد على طريق عام بالجيزة| (فيديو)

كشف قطاع الأمن العام ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين قائدي سيارتين ملاكي.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: ربة منزل مقيمة بالجيزة، وطرف ثان: سائق مقيم بالجيزة، على خلفية خلاف حول أولوية المرور.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

