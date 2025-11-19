بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة. وأوضحت التحقيقات أن التنظيم يترأسه دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح.م" مصري هارب، إلى جانب المتهمة الرابعة سارة خليفة والمتهمين الآخرين، حيث تولى المتهمون الأوائل إعداد وتنظيم العمليات وشراء المواد من الخارج وإمداد باقي أعضاء التنظيم بها.

وكشفت التحقيقات أن سارة خليفة ضخت الأموال اللازمة وسافرت خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأوائل لتنسيق عملياتهم، بينما تولى آخرون تحضير المخدرات داخل وحدة سكنية وتجريبها للتأكد من فعاليتها، تمهيدًا لتوزيعها وبيعها، فيما أقر بعض المتهمين بمشاركتهم في نقل المواد المصنعة عبر المنافذ الجوية الرسمية وإشرافهم على بقية أعضاء العصابة.

كما أكد شهود من إدارة مكافحة المخدرات أن المضبوطات التي جلبت عبر الموانئ الجوية تحتوي على المركبات الكيميائية اللازمة لتصنيع مادة الاندازول المدرجة في جدول المخدرات، وأن الأدوات المضبوطة مطابقة لطريقة التصنيع المتفق عليها بين المتهمين، بحسب فحص الهواتف والمحادثات الثابتة في تقرير المساعدات الفنية.