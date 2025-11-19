إعلان

هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو وصور

كتب : أحمد أبو النجا

11:03 ص 19/11/2025
أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 265 كيلوجرامًا من السبائك الذهبية عالية النقاء للبنك المركزي المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة توظيف المضبوطات الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص، والتي بلغ عددها نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن النفيسة.

وجاءت مراسم التسليم مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل.

584528601_1403891851781231_8851048215709567242_n

تكليفات رئاسية ومسار وطني شامل

قال النائب العام إن المشروع الوطني الذي تحتفي به النيابة اليوم جاء استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس السيسي بالتصرف في المضبوطات الراكدة بما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن هذا المسار يجسد تكامل مؤسسات الدولة في صون المال العام وتعظيم موارده.

وأوضح أن النيابة أطلقت مسارًا شاملًا لحصر الأحراز الثمينة لدى جهات الفحص منذ عقود، ومنها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وأظهر الحصر وجود نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن تعود بعضها إلى أواخر التسعينيات وبداية الألفية.

تحويل المضبوطات إلى رصيد ذهبي ثابت

وأضاف النائب العام أن النيابة درست أفضل السبل للتصرف في تلك المضبوطات، وقدّمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي. وجاء هذا المقترح لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة ودعم استقرار العملة.

وبالتنسيق مع الجهات الفنية، جرى تحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة، أسفرت عن إنتاج 265 كيلوجرامًا وتسليمها رسميًا للبنك المركزي.

584977506_1381562579999261_1506656671046316043_n

تطوير رقمي لتسريع التقاضي

وأعلنت النيابة العامة أنها تمكنت من إنجاز العديد من القضايا الجنائية ما بين أكتوبر 2024 وأغسطس 2025، بفضل برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا عبر "داش بورد" يمنح تقييمًا مستمرًا ويعزز انتظام العمل. كما تم تعديل دورات الكشوف لتصبح ربع سنوية بدلًا من نصف سنوية.

كما أكدت النيابة أنها أضافت خلال العام القضائي على الاحتياطي الوطني أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب و2 طن من الفضة بقيمة تقدّر بـ 25 مليون دولار.

582953048_1403893168447766_7976549222977526912_n

رئيس الوزراء: خطوة تعزز استدامة الاحتياطي الذهبي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تسليم 265 كيلوجرامًا من الذهب، بقيمة تقترب من 1.650 مليار جنيه (نحو 34 مليون دولار)، يعكس إرادة الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، ويؤكد الدور المحوري للنيابة العامة كأحد ركائز حماية المال العام.

وأضاف أن النموذج الذي نفّذته النيابة يؤكد قدرتها على التعامل مع المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية لا يجب أن تبقى مجمدة، مشيراً إلى طرح أجزاء ذات قيمة تاريخية في مزادات لتحقيق أعلى عائد مالي.

كما أشار إلى جهود تفريغ ساحات التحفظ، ومنها ساحة 15 مايو، وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.

584778280_1381562156665970_4432752959763965866_n

نجاح في ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية

استعرض مدبولي أيضًا نجاح النيابة في إنهاء ملف الحساب المعلّق بفرع البنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه مبالغ مالية لعقود تقترب من نصف مليار جنيه، وتم تحويلها إلى الدولار وتوريدها بالكامل للخزانة العامة.

585526730_1403892071781209_1806683848991360171_n

محافظ البنك المركزي: إضافة 34 مليون دولار للاحتياطي

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن تسلّم السبائك الذهبية يمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي الذهبي للدولة، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى الاحتياطي الرسمي.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس إدارة رشيدة للموارد وتنفيذًا دقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالعمل الاحترافي للنيابة العامة وتكامل مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي.

584977506_1381562579999261_1506656671046316043_n

تكامل مؤسسي يرسّخ قوة الاقتصاد المصري

شهد الحدث تقديم النائب العام درع النيابة إلى رئيس الوزراء تقديرًا لدعمه، إلى جانب توقيع وثيقة تسليم السبائك بين النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، في حضور رئيس الوزراء.

ويؤكد هذا النموذج المؤسسي قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قوة اقتصادية تدعم الاحتياطي وتُعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

