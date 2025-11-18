3 قرارات من النيابة بشأن العثور على جثة شاب داخل شقة في عزبة النخل

قررت جهات التحقيق، استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة بمنطة عزبة النخل، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، والتصريخ بدفن الشاب عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب في شقته متوفى في ظروف غامضة، بمنطقة عزبة النخل.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بالفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة شاب داخل شقته، وتعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

