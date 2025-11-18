إعلان

الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات في دائرة إمبابة بالكامل

كتب : صابر المحلاوي

02:31 م 18/11/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير -هاني رجب:

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء الانتخابات في دائرة إمبابة بالكامل، بسبب رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، ما استدعى اتخاذ هذا القرار وفقًا لقانون مباشرة الحقوق الانتخابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع الدوائر، على أن يتم تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات بالدائرة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع، مشددًا على أن اختيار الناخب وحده هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وأشار أيضًا إلى أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوطنية للانتخابات دائرة إمبابة إلغاء الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم