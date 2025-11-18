تصوير -هاني رجب:

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء الانتخابات في دائرة إمبابة بالكامل، بسبب رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، ما استدعى اتخاذ هذا القرار وفقًا لقانون مباشرة الحقوق الانتخابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع الدوائر، على أن يتم تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات بالدائرة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع، مشددًا على أن اختيار الناخب وحده هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وأشار أيضًا إلى أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.