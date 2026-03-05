إعلان

السلطات القطرية تضبط 194 شخصا نشروا معلومات مضللة مثيرة للرأي العام

كتب : مصراوي

11:10 م 05/03/2026

دولة قطر

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية القطرية من ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة، على خلفية قيامهم بتصوير مقاطع مصورة وتداولها، ونشر معلومات مضللة وشائعات تساهم في إثارة الرأي العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضحت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها اليوم الخميس، أن ما تم نشره من قبل الأشخاص الذين تم ضبطهم، يخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، لافتة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذرت الوزارة من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، مشددة على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام.

