أفادت هيئة البث العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت حتى الآن 3 مليارات دولار إضافية لوزارة الحرب الإسرائيلية عقب الهجوم على إيران.

وأكدت الهيئة الإسرائيلية، أن المرافق الاقتصادية في إسرائيل تخسر أسبوعياً نحو 3.7 مليار دولار بسبب حالة الطوارئ.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن قوات الاحتلال مهدت الطريق إلى طهران خلال 24 ساعة، ودمرت 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضاف زامير: "حققنا تفوقا جويا شبه كامل في سماء إيران ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي تحقيق تفوق جوي شبه كامل في سماء إيران وتدمير 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن "هذه معركة تاريخية تهدف لحماية وجودنا لأجيال قادمة".