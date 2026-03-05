شنت سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مرتفعات جنتا في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن الهجمات الجوية شملت أيضا تنفيذ غارتين على منطقة المحمودية وبلدة الحنية في جنوبي البلاد، في إطار التصعيد العسكري المستمر الذي يشهده لبنان.

للمرة الأولى.. أوسع إنذار بالإخلاء في لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أوامر عاجلة بضرورة إخلاء جنوب بيروت، شملت أحياء سكنية بأكملها للمرة الأولى، في تصعيد ميداني يمثل توسعا كبيرا مقارنة بالأوامر السابقة التي كانت تقتصر عادة على مبان محددة.

تفاصيل إخلاء جنوب بيروت

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث على تنفيذ الإخلاء فورا والتوجه عبر طريقين رئيسيين حددتهما الخرائط العسكرية.

وحذر البيان السكان من التوجه جنوبا، مؤكدا أن أي تحرك في ذلك الاتجاه قد يعرض حياتهم للخطر، موضحا أن جيش الاحتلال سيقوم بالإعلان عن التوقيت الذي سيكون فيه من الآمن للسكان العودة إلى منازلهم.

أحياء شملها إخلاء جنوب بيروت

تضم الأحياء المستهدفة بقرار إخلاء جنوب بيروت عشرات آلاف السكان.

ويُعد حجم هذا التحذير غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خلال فترة المواجهة التي جرت في عام 2024، مما يعكس تحولا في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تجاه الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

توسع نطاق إخلاء جنوب بيروت

بالتزامن مع هذه الإجراءات، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا آخر بالإخلاء شمل منطقة وادي البقاع وقرى دوريس وبريتل ومجدلون، موجها السكان بالفرار باتجاه الغرب.

وجاء تحذيرا الإخلاء اللذان صدرا بفارق ساعات قليلة، استكمالا لأمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء يقضي بإخلاء جنوب بيروت والمناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني بالكامل، إيذانا ببدء عملية عسكرية كبيرة أو تنفيذ قصف واسع النطاق يطال مناطق شاسعة من البلاد.