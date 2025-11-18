ضربات أمنية ضد المضاربة بالعملات.. ضبط 9 ملايين جنيه في 24 ساعة

استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو بيعها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 9 ملايين جنيه.

ضبط أكثر من 20 طن دقيق مدعم ومخابز مخالفة

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأكثر من السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 20 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.