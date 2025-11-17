إعلان

نهاية مأساوية لشخص داخل شقة بالمنيرة الغربية

كتب : محمد شعبان

05:32 م 17/11/2025

انتحار شنق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر رجال الشرطة على جثة شخص مشنوقا داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة، مساء الإثنين.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بشارع البصراوي في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة شخص يتدلى من حبل وتبين أنه تخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية.

انتدب مفتش الصحة قبيل نقل الجثمان إلى المشرحوة للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتحار شنق الجيزة المنيرة الغربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو