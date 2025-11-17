نهاية مأساوية لشخص داخل شقة بالمنيرة الغربية

عثر رجال الشرطة على جثة شخص مشنوقا داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة، مساء الإثنين.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بشارع البصراوي في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة شخص يتدلى من حبل وتبين أنه تخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية.

انتدب مفتش الصحة قبيل نقل الجثمان إلى المشرحوة للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.