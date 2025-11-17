إعلان

قرار قضائي بشأن البلوجر "لوشا" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة

02:06 م 17/11/2025

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا" في اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.

وأوضحت النيابة العامة أن البلوجر متهم بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهم على ذمة التحقيقات في وقت سابق، بعد مواجهته بما نُسب إليه من اتهامات.

وجاءت إحالة المتهم إلى المحاكمة الاقتصادية عقب تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر محتوى مسيء عبر حساباته الإلكترونية.

