بعد افتعال مشاجرة.. ضبط 3 متهمين سرقوا طالبا أجنبيا بمدينة نصر



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين خططوا لسرقة طالب أجنبي بعد افتعال مشاجرة معه في مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من أحد الطلاب المقيمين بدائرة القسم ويحمل جنسية إحدى الدول، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول وسماعة لاسلكية بعد افتعال مشاجرة معه من قبل ثلاثة أشخاص يحملون جنسية أجنبية.

وبعد جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة القسم، ولأحدهم معلومات جنائية مسجلة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالطريقة المذكورة.

وأظهرت جهود الشرطة العثور على الهاتف المحمول والسماعة اللاسلكية المستولى عليهما داخل مسكن أحد المتهمين، وتم التحفظ عليهما وإعادتهما للطالب. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة