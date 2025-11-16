"فايزة" تطلب خلع زوجها: "شغال كومبارس ومبيصرفش على البيت"

تقدمت "فايزة م."، 35 عامًا، بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد أحد عشر عامًا من الزواج، مبررةً طلبها بأن زوجها يعمل "كومبارس" في الأعمال الفنية، لكنه لا يتحمل أي مسؤولية تجاه أسرته، ويقضي معظم وقته بين مواقع التصوير والمقاهي، دون أن يشارك في مصروفات المنزل أو في تربية الأبناء.

وقالت الزوجة في دعواها: "تزوجته وأنا أظن أن هذه المهنة مؤقتة، وأنه سيتقدم في عمله حتى يصبح ممثلاً معروفًا، لكن ما حدث هو أنه ظل على حاله؛ يذهب يوميًّا إلى التصوير مقابل مئة جنيه، وإذا لم يجد عملاً يمكث في المنزل، بينما كنت أتولى مسئولية الإنفاق على البيت من عملي في محل للملابس".

وأضافت: "في البداية كنتُ متحمسة له وأقف إلى جانبه، وكنتُ أفرح حين يظهر في مشهد أو يمرُّ خلف ممثل مشهور، لكنني أدركت لاحقًا أنه لا ينوي تحمل أي مسؤولية؛ فكل ما يهمه هو الذهاب إلى موقع التصوير والتقاط الصور، حتى مصروف الأولاد والمدرسة كنتُ أتحمله وحدي من دون كلمة شكر".

وتابعت الزوجة أن حياتها معه تحولت إلى سلسلة من المشاجرات بسبب المال والإهمال: "كلما تحدثت معه عن المصاريف يقول لي: (أنا فنان ولن أعمل في أي وظيفة أخرى)، حاولت إقناعه بالعمل في مهنة إضافية إلى جانب التمثيل، لكنه يرى أن ذلك يقلل من قيمته، فأصبحت أنا من تعمل وتتحمل كل شيء".

استكملت فايزة كلامها قائلة: "ابني الأكبر، وعمره تسع سنوات، يسألني دائمًا: لماذا لا يعمل أبي؟ ولم أجد ما أجيبه به، فهو يرى أباه إما في البيت أو في المقهى، وإذا عمل أنفق المال على نفسه ولا يساعدني ولا يهتم بأولاده".

واختتمت دعواها بقولها: "أحد عشر عامًا وأنا التي أعمل وأُنفق وأشقى، وهو يعيش على الهامش. فتدقمت بدعوى وطلبت الخلع بعدما فقدت الأمل في تغيره أو شعوره بمعنى الأسرة".

وجاءت الدعوى برقم 851 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

