حريق يضرب محلا في مدينة نصر.. و4 عربات إطفاء في الموقع

اندلع حريق داخل محل للأبواب المصفحة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 9 طوابق بمدينة نصر شرق القاهرة مساء الثلاثاء.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع ابن فضلان بمدينة التوفيق.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بأربع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق محل لبيع الأبواب المصفحة أسفل العقار رقم 11 بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتحاصر القوات النيران لمنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار.

ووفقًا للمعاينات الأولية، لم تُسجَّل أي إصابات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد بقية النيران وتنفيذ أعمال التبريد. كما بدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.