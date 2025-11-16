كتب- محمود الشوربجي:

أثارت جريمة قتل عاطل لزوجته وممارسة حياته بذات المنزل مع جثة زوجته لمدة أسبوعين الرأي العام، وذلك لبشاعة الواقعة التي شهدتها إحدى قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها عرفي في شهر أغسطس من العام الماضي.

المجني عليها تبلغ من العمر 29 عامًا، كانت تعيش حياة طبيعية رفقة زوجها الذي أصر على الزواج منها، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة حتى وافقت أسرة الضحية على زواجه من ابنتهم.

بعد فترة من الزواج رُزقت المجني عليها بطفلة تبلغ من العمر عام ونصف، كانت هي كل حياتها، إذ بدأت في تحمل مساويء زوجها وتعديه عليها وذلك من أجل طفلتها، لكن الزوج المتهم كان دائم "ضرب" زوجته بداعي ارتفاع صوتها.

المتهم كان يتعاطى المخدرات وفي يوم الواقعة حضر إلى المنزل وأثناء حديثه مع زوجته أخبرها بأن صوتها يزعجه بشدة، حتى بدأ في التعدي عليها بقسوة باستخدام عصا خشبية إلى أن فارقت الحياة.

الزوج المتهم وضع الضحية على سرير غرفة نومها وغطاها بملاءة، وظل معها في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلًا وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت بمرور الوقت من الجثة.

انبعاث الرائحة من المنزل دفع الجيران إلى إبلاغ قسم الشرطة التابعين له بسبب ظهور رائحة مصدرها شقة أحد الجيران، وبقدوم رجال الأمن وفتح باب الشقة عُثر على الزوجة بغرفة نومها وهي في حالة تعفن.

لم يتوان رجال الأمن وألقوا القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب فعلته باستخدام "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة.

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها بعقد زواج عرفي وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر الآن عام ونصف، وذكر أنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها المرتفع"، ما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر رغم ضربه المستمر.

فيما بينت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن المجني عليها تبلغ من العمر 29 عامًا، عُثر على جثتها متحللة، ومغطاة على سريرها بعد أسبوعين تقريبًا من مقتلها في مركز فرشوط، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي عليها بالضرب بشهادة الجيران، حيث تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، بينما تم إيداع الرضيعة إحدى دور الرعاية.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

اقرأ أيضًا:

مواجهة بين دفاع متهمين في قضية المخدرات الكبرى والشاهد الثاني خلال الجلسة

أميرة الذهب ترد على فيديو تشويه سمعتها: مفبرك بـAI.. ولا تقلقوا نحن في بلد القانون



