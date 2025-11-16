استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إلى مناقشات الشاهد الثاني في قضية المخدرات الكبرى، التي تُنظر ضد المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهمتي جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وطلب دفاع المتهمين الـ14، 18، 20 من المحكمة تسليم الشاهد صورة من أوراق الدعوى، ومنحه الوقت الكافي للاطلاع عليها قبل الإدلاء بشهادته.

إلا أن الشاهد رفض استلام أوراق الدعوى، معللاً ذلك بقوله: "هناك تفاصيل كثيرة في القضية من المستحيل أن أتذكرها"، مؤكدًا تمسكه بأقواله السابقة التي أدلى بها خلال التحقيقات في النيابة.

وفي المقابل، صمم دفاع المتهمين على طلبه، في جلسة استمرت فيها النقاشات حول إجراءات سير الشهادة والإثبات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية "سارة خليفة" في القضية، حيث تبين أن المتهمة هي المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم السابع "محمد خليفة" يعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات، أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن علاقة ارتباط المتهمة سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها أنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها أثناء حصوله على جلسة تجميلية.

وأوضحت المتهمة أنه ادّعى عمله في مجال المقاولات وممارسته الرياضة، وظهر أمامها بمظهر الشخص الطبيعي المنخرط في الحياة الاجتماعية، ثم أخبرها لاحقًا بإعجابه بها وارتبطا عاطفيًا، واستمرت العلاقة بينهما عدة أشهر قبل أن تشعر بتغيّر سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها مما دفعها للابتعاد عنه، إلا أنه استمر في ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة أسفر عن العثور على مقاطع مسجلة داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد تعدٍ على شخص داخل منزلها، وأقرت المتهمة أن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

واستطردت "سارة خليفة" أن الشخص الظاهر يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت لوقوع مشادات داخل منزلها بعد دخول المذكور الشقة دون علمها مستغلًا حيازته مفتاحها أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة وصولًا إلى تصوير تلك المقاطع محل الضبط.