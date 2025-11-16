الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سائق "توك توك" يتعاطى المخدارت بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بتعاطي أحد الأشخاص للمواد المخدرة داخل مركبة "توك توك" والتعدي على القائمة على تصوير المقطع بالسب في الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وتم تحديد القائمة على تصوير المقطع (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين). وبسؤالها، أفادت بأن الشخص الظاهر في المقطع تعدى عليها بالسب بعد معاتبتها له لوقوفه المستمر بمركبة "التوك توك" أمام منزلها.

كما تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة المركز)، وتبين أنه من غير متعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة