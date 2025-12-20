مباريات الأمس
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن الدوري المصري في الموسم المقبل

كتب - يوسف محمد:

11:43 م 20/12/2025
كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن وجود راعي جديد للدوري المصري في الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "راعى جديد للدوري المصري من الموسم القادم، اسم كبير في عالم العقارات".

وتعد شركة نايل للتطوير العقاري، هى الراعي الرسمي للدوري المصري في الموسم الحالي 2025-2026، بعدما حصلت على حقوق رعاية الدوري في وقت سابق.

وكانت شركة نايل للتطوير العقاري، حصلت على حقوق رعاية الدوري المصري لمدة 3 سنوات، بداية من يوليو من 2023، تستمر لمدة 3 سنوات.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري "دوري نايل" 2024-2025.

أحمد شوبير الدوري المصري راعي الدوري المصري آخر أخبار الدوري المصري

