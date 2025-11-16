كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة شرطة الجيزة من ضبط شخصين بعد تعديهما بالضرب على طالبتين وإحداث إصابات أمام إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وكشفت التحريات أن المعتديين عاملان مقيمان بدائرة المركز، واستخدما عصا خشبية للتعدي على الطالبتين (مقيمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، إثر مزاحهما بصوت مرتفع قرب محل سكنهما، ما أدى إلى إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعند مواجهة المعتديين بما ورد في البلاغ، اعترفوا بالواقعة، وتم ضبط العصا الخشبية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلاب وضمان سلامتهم أمام المدارس ومكافحة أي تجاوزات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة