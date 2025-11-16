إعلان

بعصا خشبية.. ضبط شخصين اعتديا بالضرب على طالبات أمام مدرسة

كتب : علاء عمران

12:07 م 16/11/2025

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة شرطة الجيزة من ضبط شخصين بعد تعديهما بالضرب على طالبتين وإحداث إصابات أمام إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كرداسة.
وكشفت التحريات أن المعتديين عاملان مقيمان بدائرة المركز، واستخدما عصا خشبية للتعدي على الطالبتين (مقيمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، إثر مزاحهما بصوت مرتفع قرب محل سكنهما، ما أدى إلى إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وعند مواجهة المعتديين بما ورد في البلاغ، اعترفوا بالواقعة، وتم ضبط العصا الخشبية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلاب وضمان سلامتهم أمام المدارس ومكافحة أي تجاوزات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة الجيزة الأجهزة الأمنية التعدي بالضرب على طالبات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر