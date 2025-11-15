ضبط 3 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشحهم في قنا

تابعنا على

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا بإطلاق أعيرة النارية ابتهاجاً بفوزه بعضوية مجلس النواب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت) وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة (3 بنادق آلية "غير مرخصة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.