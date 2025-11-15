إعلان

القبض على عاطل نشر فيديوهات تحرض على البلطجة بشبرا الخيمة | فيديو

كتب : علاء عمران

04:29 م 15/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص لنشره مقاطع فيديو تحرض على أعمال البلطجة عبر الإنترنت في منطقة شبرا الخيمة.
وأكدت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم قام بتصوير ونشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتعديًا على القيم المجتمعية.
وتمكن فريق البحث من تحديد وضبطه، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته هاتف محمول. وأظهر الفحص الفني للهاتف احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم بأنه نشر هذه المقاطع على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية عاطل ينشر فيديوهات تحرض على البلطجة القبض على عاطل منطقة شبرا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل