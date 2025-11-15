القبض على عاطل نشر فيديوهات تحرض على البلطجة بشبرا الخيمة | فيديو

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص لنشره مقاطع فيديو تحرض على أعمال البلطجة عبر الإنترنت في منطقة شبرا الخيمة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم قام بتصوير ونشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتعديًا على القيم المجتمعية.

وتمكن فريق البحث من تحديد وضبطه، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته هاتف محمول. وأظهر الفحص الفني للهاتف احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بأنه نشر هذه المقاطع على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.