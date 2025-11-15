كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم ضبط القائم على إدارة الصفحة، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بأن إنشاء الصفحة كان بهدف النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

