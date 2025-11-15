الأمن الاقتصادي يضبط 1426قضية متنوعة و4164 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف القضايا.

ففي النقل والمواصلات، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1,426 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية.

وفي مجال الكهرباء، ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4.164 قضية سرقة تيار ومخالفات شروط التعاقد.

كما نجحت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 472 قضية ضريبية وجمركية، وتحري المدين لمصلحة الضرائب، بينما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 76 قضية مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل الوزارة حملاتها لمواجهة الجريمة بجميع أشكالها.