"مكنش قصدي أموته".. مصرع مسن بعد صفعه على وجهه في الهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 عامًا، بعدما صفعه أحد سكان عقار بمنطقة الهرم على وجهه، إثر مشادة نشبت بسبب خلاف مالي داخل العقار.

وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة كانت بخلاف بين سيدة تستأجر شقة داخل العقار وبين عدد من السكان بسبب مطالبتهم لها بسداد مبلغ 1500 جنيه نظير أعمال صيانة، الأمر الذي دفع السيدة إلى استدعاء والدها، المهندس المسن، للحضور وحل الخلاف.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين والد السيدة وأحد سكان العقار، تطورت إلى اعتداء من جانب الأخير، حيث قام بصفع المجني عليه على وجهه، فسقط على الأرض وفارق الحياة في الحال.

ونفى المتهم خلال التحقيقات قصده قتل الرجل، مؤكدًا أن المشادة دفعته للانفعال وصفعه دون أن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وفاته، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال ابنة الضحية، التي اتهمت المتهم بالاعتداء على والدها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغًا بمصرع رجل داخل عقار بدائرة قسم الهرم، وبالانتقال والفحص، توصلت التحريات التي قادها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، إلى صحة الواقعة وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

