ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالقليوبية

كتب- صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لتصنيع وإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المصنع، وتم ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على 90 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأعلاف الحيوانية، و10 أطنان منتج نهائى للأعلاف الحيوانية والداجنة مجهول المصدر، و4 أطنان مواد بترولية، وخط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.