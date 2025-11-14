أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 233 حكمًا خلال خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده للتصدي لجرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما نجحت الأجهزة في تنفيذ 233 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3297 مخالفة مرورية، إضافة إلى ضبط 59 قضية في مجال الأمن العام. وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.