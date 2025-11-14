إعلان

ضبط أستوديو تصوير تلفزيوني بالقاهرة بدون ترخيص

كتب : علاء عمران

03:01 م 14/11/2025

أستوديو مخالف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيوني بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، عقب التأكد من إدارته للمكان دون ترخيص وتصوير محتوى لبرامج تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أجهزة مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وباستهداف الأستوديو جرى ضبط مالكه والأدوات المستخدمة في التصوير، حيث اعترف بنشاطه غير المشروع بهدف تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أستوديو مخالف

