كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل فتاة على يد شقيقيها بعد حملها سفاحًا من أحد الأشخاص بمنطقة الصف بالجيزة، عن تفاصيل الجريمة المأساوية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8717 لسنة 2025 جنايات الصف، أن المتهم الأول "ش. س" نما إلى علمه سوء سلوك شقيقته وحملها سفاحًا من أحد الأشخاص، فقرر الانتقام منها وأعد مخططًا للتخلص من حياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وقام بإعطائها عقاقير منومة لإسقاط حملها، وما إن خلدت إلى النوم حتى قام بوخزها 4 مرات في جسدها بسرنجة فارغة في محاولة للتخلص من حياتها لكنها باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أنه في صباح اليوم التالي، ما إن استيقظت المجني عليها من نومها حتى باغتها بأن كمم فمها بلاصق طبي وشال قماشي لكتم أنفاسها، وقام بتكبيل يديها وساقيها ثم وضعها في جوال وأحكم إغلاقه.

واستطردت التحقيقات أن المتهم الأول هاتف شقيقه المتهم الثاني لمساعدته في ارتكاب الجريمة، وقاما بنقلها بدراجة نارية وهي حية إلى مكان خالٍ من المارة، وألقياها في مياه نهر النيل حتى أيقنا أن شقيقتهما وجنينها فارقا الحياة.

وشهدت شقيقة المجني عليها بأن الضحية كانت متعددة الزيجات وباءت جميعها بالفشل، وأنها كانت مقيمة في منزل والدتها لكنها كانت معتادة على ترك المنزل والعودة بعد فترة، ما جعلها سيئة السمعة بين أهل القرية. وأشارت إلى أنه يوم الواقعة نما إلى علمها حمل الضحية رغم أنها تركت فراش الزوجية منذ 5 سنوات، فأخبرت شقيقيها، فقاما بإنهاء حياتها عندما كانت بمفردها في المنزل.

وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة، عاقبتهما محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بقتل شقيقتهما وجنينها بعد حملها سفاحًا بمنطقة الصف.