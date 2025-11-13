إعلان

ضبط 20 طن دقيق في حملات موسعة على المخابز

كتب : علاء عمران

10:20 ص 13/11/2025

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يقرب من 20 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
