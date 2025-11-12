تأجيل استئناف المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا على إعدامهم لـ13 نوفمبر



أطلقت النيابة العامة المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية عبر تطبيق "My Orange" على الهواتف المحمولة، في إطار توجيهات المستشار النائب العام نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيًا.



وجاء الإعلان خلال احتفال رسمي بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي شركة “أورانج مصر”، تأكيدًا على توجه الدولة نحو تحقيق عدالة رقمية متكاملة تواكب رؤية مصر 2030.



وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي استمرارًا لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تقليص الإجراءات الورقية وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الاستخدام عبر المنصات الحكومية والخاصة.



وتمكّن الخدمات الجديدة المواطنين من:



الاستعلام عن حالة القضايا الجنائية وقضايا الأسرة.



الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام ومحاضر الجلسات.



استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا.



استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.



سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا والتظلم منها واستلام شهادات براءة الذمة.



متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.



وشددت النيابة العامة على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للنيابة، وتعكس التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتعزيز خدمات العدالة الرقمية وتيسير سبل الوصول إليها.