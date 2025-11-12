إعلان

الداخلية تضبط 141 ألف مخالفة مرورية و58 سائقًا متعاطيًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:44 ص 12/11/2025

حملات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية موسعة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 141,135 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والوقوف العشوائي، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 1,351 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 58 حالة لتعاطي مواد مخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها اليومية في ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري في جميع المحافظات لضمان سلامة المواطنين على الطرق.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة وزارة الداخلية لداخلية خالفة مرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح