الداخلية تضبط 141 ألف مخالفة مرورية و58 سائقًا متعاطيًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية موسعة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 141,135 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والوقوف العشوائي، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1,351 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 58 حالة لتعاطي مواد مخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها اليومية في ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري في جميع المحافظات لضمان سلامة المواطنين على الطرق.