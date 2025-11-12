إعلان

الداخلية تضبط 10 ملايين جنيه في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

11:01 ص 12/11/2025

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

كتب - علاء عمران
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد للاقتصاد القومي واستقرار السوق المالية.
وأسفرت تحركات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدة قضايا للاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط العناصر المتورطة في تلك الأنشطة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي

