إعلان

الداخلية: غلق 110 محال تجارية خالفت مواعيد غلق ترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

10:54 ص 12/11/2025

مواعيد الغلق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
أغلقت أجهزة وزارة الداخلية عددًا من المحال والمنشآت التجارية على مستوى الجمهورية، بعد ثبوت مخالفتها لقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق المقررة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 110 مخالفات في مختلف المحافظات، شملت منشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف حملاتها اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، بما يضمن تخفيف الأحمال الكهربائية واستقرار التيار على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ترشيد الكهرباء محال تجارية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح