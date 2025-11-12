الداخلية: غلق 110 محال تجارية خالفت مواعيد غلق ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية عددًا من المحال والمنشآت التجارية على مستوى الجمهورية، بعد ثبوت مخالفتها لقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق المقررة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 110 مخالفات في مختلف المحافظات، شملت منشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف حملاتها اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، بما يضمن تخفيف الأحمال الكهربائية واستقرار التيار على مستوى الجمهورية.