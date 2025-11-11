قرار قضائي في دعوى المصاريف الدراسية لابنتي إبراهيم سعيد

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة حجز دعوى نفقة المصاريف الدراسية لابنتي إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لجلسة 17 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة تأجيل إعادة الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد بشأن نفقة تقدر بـ150 ألف جنيه، بسبب امتناعه عن سداد النفقة الشهرية المستحقة لابنتيه، لجلسة 29 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

تحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، وكانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة النظر فيها لإعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا لقواعد قضايا الأحوال الشخصية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بشطب دعوى طليقته، التي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

