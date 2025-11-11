أول قرار من المحكمة في دعوى حسين لبيب بشأن أرض الزمالك بأكتوبر





كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقدم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر. الطعن يخص القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانا لإقامة فرع جديد.

حضر عن النادي المستشار كمال شعيب والمحامي محمد عناني، وقد قدموا مرافعة دفعوا فيها بعدم اختصاص الجهة بإصدار القرار، ومخالفته للائحة العقارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مؤكدين كذلك عدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

