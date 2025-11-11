حكم قضائي لـ"عز" في استئنافه على دعوى نفقة "توأم زينة"

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بقبول استئناف الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

وفي وقت سابق كانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا نفقة لتوأم زينة.

وقدمت زينة في دعواها الجديدة مستندات تشير إلى ارتفاع أجور أحمد عز في أعماله الأخيرة خلال السنوات الماضية.

